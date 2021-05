“Alla ricerca dell’eco-armonia perduta” al via i progetti dell’istituto Calcedonia (Di domenica 16 maggio 2021) Inizia lunedì 17 maggio i tre plessi di scuola dell’Infanzia dell’I. Comprensivo “Calcedonia” (Gulgielmini, Dalmazia e Produttività), l’attuazione del Progetto condiviso in rete “Outdoor Education” con l’Ic “M. Mari” , l’I.c.di Vietri sul mare , il IV Ic Nocera Inferiore con gli studenti dell’Indirizzo Scienze Umane del liceo statale “Alfano I “,di Salerno partner con SCISAR Istituto di Formazione in Musicoterapia di Salerno, in collaborazione con l’Università Alma Mater di Bologna, il Comune di Bologna, l’Asl Sa e gli Ee.Ll. territoriali . Si tratta dello svolgimento di attività didattica all’aperto, non di semplici uscite ma di scuola “ fuori le mura” con una reale sperimentazione di ricerca- azione. Dopo le attività svolte in spiaggia con i bambini della M. Mari e un periodo di intensa formazione dei docenti tutti, le scuole d’infanzia ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 maggio 2021) Inizia lunedì 17 maggio i tre plessi di scuola dell’Infanzia dell’I. Comprensivo “” (Gulgielmini, Dalmazia e Produttività), l’attuazione del Progetto condiviso in rete “Outdoor Education” con l’Ic “M. Mari” , l’I.c.di Vietri sul mare , il IV Ic Nocera Inferiore con gli studenti dell’Indirizzo Scienze Umane del liceo statale “Alfano I “,di Salerno partner con SCISAR Istituto di Formazione in Musicoterapia di Salerno, in collaborazione con l’Università Alma Mater di Bologna, il Comune di Bologna, l’Asl Sa e gli Ee.Ll. territoriali . Si tratta dello svolgimento di attività didattica all’aperto, non di semplici uscite ma di scuola “ fuori le mura” con una reale sperimentazione di- azione. Dopo le attività svolte in spiaggia con i bambini della M. Mari e un periodo di intensa formazione dei docenti tutti, le scuole d’infanzia ...

