A Le Mans trionfa Miller | doppietta Ducati con Zarco

(Di domenica 16 maggio 2021) LE(FRANCIA) (ITALPRESS) – Jacknel Gran Premio di Francia. Il pilotasi ripete dopo la vittoria a Jerez e taglia per primo il traguardo sul circuito di Le. Alle sue spalle i due francesi Johann) e Fabio Quartararo (Yamaha). Grande rimonta di Francesco Bagnaia, scattato sedicesimo ma quarto alla bandiera a scacchi per piazzare trenelle prime quattro posizioni. Quinto un ottimo Danilo Petrucci (KTM), undicesimo posto per Valentino Rossi su Yamaha. In una gara condizionata dalla pioggia e con il cambio moto per i piloti dopo appena 5 giri, da segnalare due cadute e il ritiro per Marc Marquez, per qualche giro anche al comando. Cade anche Franco Morbidelli dopo poche curve.(ITALPRESS). su Il ...

15.00 MotoGp:Millernel Gp di Francia Dominio della Ducati nel Gp di Francia. Successo dell'australiano Jack Miller che, sul circuito di Le, precede Zarco. Terzo Quartararo (Yamaha) che si riprende la testa ...Le, 16 maggio 2021 - Doppietta Ducati nel Gp di Francia 2021 di Motogp . Sul circuito di Lel'australiano Jack Miller davanti a Johann Zarco e Fabio Quartararo, partito in pole position con la Yamaha. Il francesa torna in testa al Mondiale con un punto su Bagnaia. Una gara ...MotoGp Francia Tabellino Gara. L'australiano in Ducati vince anche sotto la pioggia. Quartararo torna in testa alla classifica.LE MANS - Nuovo colpo delle Ducati, padrone anche a Le Mans e ormai da indicare come le moto da battere in questa stagione di MotoGP. In Francia, in un Gran Premio segnato dalle condizioni meteo, dall ...