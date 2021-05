Verissimo, Silvia Toffanin risponde alle accuse di Lea T: “Le parole censura e discriminazione non ci appartengono” (Di sabato 15 maggio 2021) Verissimo, Silvia Toffanin risponde alle accuse di Lea T, che ha chiesto di non mandare in onda la sua intervista. Una nuova puntata di Verissimo è appena iniziata, oggi, sabato 15 maggio, e siamo subito stati travolti da un colpo di scena. Silvia Toffanin, al timone della seguitissima trasmissione, ha spiegato quanto successo. Nella puntata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 maggio 2021)di Lea T, che ha chiesto di non mandare in onda la sua intervista. Una nuova puntata diè appena iniziata, oggi, sabato 15 maggio, e siamo subito stati travolti da un colpo di scena., al timone della seguitissima trasmissione, ha spiegato quanto successo. Nella puntata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

amicii_news : Silvia si che sa assegnare i giusti pezzi, altro che Veronica: CHIEDERE UNA SOSTITUZIONE PROFF. #Amici20 #Verissimo - Viper4Trash : GRAZIE SILVIA UN GRANDE DONO ??? #Verissimo - smjlesuarez : dillo Silvia che a luca dedicherai una puntata a parte appena esce da amici perchè 10 minuti non bastano #verissimo - comedicoio_TZ : RT @ludovicamiyy: *clip in cui giulia dice di non ricordarsi il nome della ragazza di verissimo* silvia toffanin: “ciao giulia eccomi sono… - inlxvewithu_ : MA SILVIA DIMMI COME AMARTI #Amici20 #verissimo -