The Simpson | arriva il duetto tra Quilloughby e Lisa Simpson

(Di sabato 15 maggio 2021) MILANO – Direttamente da una delle serie più amate di tutti i tempi, Thes,il brano “Everyone is horrid except me (and possibly you)”, cantato daincon. Nell’episodio “Panic on the Streets of Springfield”vive una passione sfrenata per il cantante di nome, doppiato in originale dal celebre attore Benedict Cumberbatch. La canzone-parodia “Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)” è stata co-scritta da Bret McKenzie dei Flight of the Conchords e viene pubblicata ora da Hollywood Records/Universal Music per la gioia di tutti i fan della serie (e non solo!). Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube. L'articolo ...