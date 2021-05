Terremoto: due scosse a Gubbio (Perugia), la più forte magnitudo 4.0 (Di sabato 15 maggio 2021) Un Terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto stamani a Gubbio (Perugia) alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro. Poco dopo, alle ore 10.07, è stata registrata... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Undi4.0 è avvenuto stamani a) alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro. Poco dopo, alle ore 10.07, è stata registrata...

