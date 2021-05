Teatro per famiglie, mostre e visite guidate: il week-end in città (Di sabato 15 maggio 2021) Non mancano le iniziative organizzate nel week-end a Bergamo. In programma ci sono spettacoli per famiglie, mostre e visite guidate, ma anche le giornate Fai di primavera. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 15 e domenica 16 maggio. BERGAMO SABATO 15 MAGGIO – “Non chiamatemi morbo”, all’Accademia Carrara storie di resistenza al Parkinson – Alla Galleria Thomas Brambilla mostra di Klaus Rinke – Sulle tracce di Lorenzo Lotto in Bergamo bassa – “Regina. Della scultura”, visite guidate e laboratori alla GAMeC – Ancora spettacoli per famiglie a Teatro, tra Bergamo e Bologna – Giornate Fai di primavera: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare DOMENICA 16 MAGGIO – “Non chiamatemi morbo”, all’Accademia ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 maggio 2021) Non mancano le iniziative organizzate nel-end a Bergamo. In programma ci sono spettacoli per, ma anche le giornate Fai di primavera. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 15 e domenica 16 maggio. BERGAMO SABATO 15 MAGGIO – “Non chiamatemi morbo”, all’Accademia Carrara storie di resistenza al Parkinson – Alla Galleria Thomas Brambilla mostra di Klaus Rinke – Sulle tracce di Lorenzo Lotto in Bergamo bassa – “Regina. Della scultura”,e laboratori alla GAMeC – Ancora spettacoli per, tra Bergamo e Bologna – Giornate Fai di primavera: nella Bergamasca 14 bellezze da visitare DOMENICA 16 MAGGIO – “Non chiamatemi morbo”, all’Accademia ...

Advertising

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata numero 34 di #propagandalive - Radio3tweet : Prendiamo la metropolitana fino alla fermata Cordusio e percorriamo via Dante per arrivare all’ingresso del Piccolo… - virginiaraggi : Il teatro Alessandrino nel Parco Palatucci, nel V municipio, è stato inaugurato nel 2001. Per anni è stato abbandon… - pairsonnalitesF : La destra contro Mtm Teatro per gli sconti a chi sostiene il Ddl Zan: «L'idea è far pagare di meno purché la si pen… - Notiziedi_it : Biancaneve faccia ancora notizia, ma perché torna a teatro per dei ragazzini -