Risveglio innevato sulle Alpi orientali

(Di sabato 15 maggio 2021) Neve nellesopra Asiago, in Veneto.Lesi sono svegliate innevate a quote decisamente inferiori 2000 metri. In alcuni casi il bianco manto si è adagiato a quota 1500. Il freddo e la neve non vogliono abbandonare regionena, specie orientale, in un’annata che ha visto parecchia neve, con una durata dell’innevamento come lo succedeva da tempo. Nei prossimi giorni avremo ulteriori precipitazioni nevose, ma difficilmente la neve scenderà sotto 2000 m se non occasionalmente. Infatti, la temperatura tenderà lievemente a salire, e solo nell’occasione di forti rovesci si potranno avere sbiancate a quote insolite. Altra cosa sono i rovesci di grandine, questi misti neve potranno imbiancare località a quote molto basse. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.