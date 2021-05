Pressing della sinistra, Salvini costretto a giurare fedeltà a Draghi: “Siamo noi i suoi alleati più fedeli” (Di sabato 15 maggio 2021) Lega di lotta e di governo. Matteo Salvini si fa rincorrere per tutta la giornata dai compagni di governo. Per poi stupire tutti, in serata, con una dichiarazione di fedeltà a Mario Draghi. Che spiazza chi vorrebbe sbarazzarsi del leader del Carroccio. Questa volta non farà l’errore di farsi mettere all’angolo, come con il Conte 1. Giura a se stesso prima ancora che agli altri. Salvini spiazza la sinistra e giura fedeltà a Draghi “Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gli alleati più leali, di Draghi e dell’Italia, Siamo e saremo noi. #ossessionati”. Così in un tweet il leader del Carroccio dissolve ogni dubbio sulla sua lealtà all’ex numero ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Lega di lotta e di governo. Matteosi fa rincorrere per tutta la giornata dai compagni di governo. Per poi stupire tutti, in serata, con una dichiarazione dia Mario. Che spiazza chi vorrebbe sbarazzarsi del leader del Carroccio. Questa volta non farà l’errore di farsi mettere all’angolo, come con il Conte 1. Giura a se stesso prima ancora che agli altri.spiazza lae giura“Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, glipiù leali, die dell’Italia,e saremo noi. #ossessionati”. Così in un tweet il leader del Carroccio dissolve ogni dubbio sulla sua lealtà all’ex numero ...

Advertising

rickembecker : Madonn che cancro sto 5-3-2 della merda speculativo pure quando hanno palla aspettando l'errore in pressing avversa… - PassioneCalc10 : Buon impatto della @juventusfc che effettua il pressing sulla 1^ costruzione dell'inter con il giusto timing. In fa… - ricardorubio44 : L'importanza dei terzini all'interno del sistema di Italiano. Salva Ferrer e Marchizza si posizionano negli spazi i… - CalcioDatato : La risalita palleggiata permette ai Cityzens di controllare il ritmo della partita e di posizionarsi in maniera eff… - GabriTassinari : RT @AzzoJacopo: In molti match, l'Inter - pur palleggiando molto con i difensori - alla fine si basa molto sulle punte nella risalita. Nel… -