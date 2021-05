Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il nostro obiettivo è dimostrare di meritarci la Champions, e possiamo farlo solo con i risulta… - ilcirotano : Pirlo: 'Obiettivo raggiunto. E questa Juve non è da rifondare' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Obiettivo

Il Cirotano

4 Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'allenatore della Juventus, Andreaper commentare la vittoria per 3 - 2 in extremis sull'Inter che tiene viva la speranza ...avanti il nostro..."Per noi l'importante era tener viva la speranza. Il nostro unicoera la vittoria, e l'abbiamo portata a casa": così Andreadopo la vittoria con l'Inter. Sul gruppo: "Juve da rifondare? Non credo. Posto che si può sempre migliorare, l'organico è sano ...noi avevamo l’obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello di vincere stasera, l’abbiamo fatto nonostante un po’ di difficoltà, ma siamo riusciti a portarla a casa”. Queste le parole ...Pirlo a Sky dopo Juventus Inter: ecco le parole del Maestro dopo il fischio finale del Derby d'Italia, finito 3-2 in favore dei suoi ...