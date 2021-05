Novak Djokovic: “Sonego più vicino alla vittoria di me, ma ho vinto come mi piace” (Di sabato 15 maggio 2021) Novak Djokovic è riuscito a salvarsi contro Lorenzo Sonego nella semifinale degli Internazionali d’Italia. Il piemontese ha infatti fatto paura al serbo, imponendosi nel secondo set e procurandosi tre palle break in avvio del terzo parziale. In quel frangente è emersa la classe del numero 1 al mondo, che ha annullato le chance a disposizione del nostro portacolori e poi si è involato verso un soffertissimo successo, valso l’accesso alla finale contro Rafael Nadal. Il ribattezzato Nole si è espresso in questo modo al termine del confronto: “Lorenzo è stato più vicino di me alla vittoria, ma io sono riuscito a riportare la partita sulla mia strada, vincendo come piace a me. Sonego è stato bravissimo, ha lottato ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)è riuscito a salvarsi contro Lorenzonella semifinale degli Internazionali d’Italia. Il piemontese ha infatti fatto paura al serbo, imponendosi nel secondo set e procurandosi tre palle break in avvio del terzo parziale. In quel frangente è emersa la classe del numero 1 al mondo, che ha annullato le chance a disposizione del nostro portacolori e poi si è involato verso un soffertissimo successo, valso l’accessofinale contro Rafael Nadal. Il ribattezzato Nole si è espresso in questo modo al termine del confronto: “Lorenzo è stato piùdi me, ma io sono riuscito a riportare la partita sulla mia strada, vincendoa me.è stato bravissimo, ha lottato ...

