Netanyahu: 'Operazione giusta, durerà ancora pochi giorni' (Di sabato 15 maggio 2021) "Non c'è Operazione più giusta o morale". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu riferendosi al conflitto con Hamas a Gaza. Netanyahu ha poi ricordato che le ostilità sono cominciate ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) "Non c'èpiùo morale". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminriferendosi al conflitto con Hamas a Gaza.ha poi ricordato che le ostilità sono cominciate ...

