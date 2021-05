Advertising

MatteoPedrosi : Puoi avere anche Guardiola in panca, ma questi ragazzi hanno dimostrato di essere fragili psicologicamente e di non… - ZZiliani : A meno che non mandino sempre #Mazzoleni a fare il #VAR delle partite del Napoli, la situazione è ora ben delineata… - FredSardo : Ora possiamo affermarlo ufficialmente.. Domani sera si gioca la partita più importante degli ultimi 8 anni, da quel… - Luca8514 : @realvarriale @juventusfc @Inter @Cuadrado Noi vorrei essere nei panni dei tifosi di Napoli e Milan. Domani altro s… - sportli26181512 : Milan, ora col Cagliari è vero match-point: con una vittoria sarà Champions: Milan, ora col Cagliari è match-point:… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ora

... Juve edietro al Napoli, che avrebbe penalizzato il Diavolo per la classifica avulsa. Tutto cancellato: ai rossoneriinteressa solo il match col Cagliari.... non tanto per la sconfitta con il, ma perché abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui. ... 'non c'è tempo per parlare, abbiamo fatto tanto, dobbiamo cercare di fare l'ultimo passo. Abbiamo ...All'Allianz Stadium la Juventus batte 3-2 l'Inter e si riporta in zona Champions. I bianconeri, in attesa dei match di domani sono momentaneamente quarti, scavalcato il Napoli di 2 punti e agganciato ...Si gioca Roma-Lazio, gara valida per la 37/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 15 maggio 2021 alle ore 20:45.