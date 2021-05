Meno ghiaccio e più commercio. L’Artico al centro del confronto globale (Di sabato 15 maggio 2021) Che L’Artico si stia surriscaldando ormai (e purtroppo) è cosa nota, Meno di dominio pubblico è il fatto che proprio i cambiamenti climatici in corso nell’area stanno ironicamente creando le condizioni per un riscaldamento del “clima geopolitico” della regione. Difatti, da zona del pianeta relativamente poco toccata da dispute e conflitti, negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento degli interessi politico-economici da parte degli stati affacciati sull’area (e non solo). Le ragioni derivano proprio dal riscaldamento globale: i poli della Terra sono più sensibili a qualsiasi cambiamento nel clima del pianeta. Di fronte al riscaldamento globale in corso, i poli difatti si stanno riscaldando più velocemente del resto del pianeta e nelL’Artico sembra avvenire in modo ancora più rapido. ... Leggi su formiche (Di sabato 15 maggio 2021) Chesi stia surriscaldando ormai (e purtroppo) è cosa nota,di dominio pubblico è il fatto che proprio i cambiamenti climatici in corso nell’area stanno ironicamente creando le condizioni per un riscaldamento del “clima geopolitico” della regione. Difatti, da zona del pianeta relativamente poco toccata da dispute e conflitti, negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento degli interessi politico-economici da parte degli stati affacciati sull’area (e non solo). Le ragioni derivano proprio dal riscaldamento: i poli della Terra sono più sensibili a qualsiasi cambiamento nel clima del pianeta. Di fronte al riscaldamentoin corso, i poli difatti si stanno riscaldando più velocemente del resto del pianeta e nelsembra avvenire in modo ancora più rapido. ...

Advertising

IMsurfing2u : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - ellyzanzi : Se si esce in gruppo con lui qualcuno sparisce e viene ritrovato la mattina dopo in una vasca di acqua e ghiaccio e… - Robszedde : ma davvero la gente pensa ancora che per non far annacquare il drink serva mettere meno ghiaccio? spoiler: è il contrario - txteezzz : rappresenterebbe x MOA?) LAMPADARIO: yeonjun non si capisce se accidentalmente (attraverso il blocco di ghiaccio)… - Valerio_Brinato : @longagnani Se poi ci iberniamo nel ghiaccio ci saranno ancora meno morti, peccato che non c'è più nemmeno vita. -