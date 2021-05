Mastella: “Fico lasci stare la complicata candidatura a sindaco di Napoli” (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Il presidente Fico resti alla guida della Camera dei Deputati, lasci stare la complicata candidatura a sindaco di Napoli. In ogni caso, per quanto ci riguarda, se il movimento Cinquestelle non chiarirà la propria posizione di sostegno ai candidati sindaco massoni in altri capoluogo campani al voto, non sosterremo mai Fico a Napoli né l’alleanza con i pentastellati”. A dirlo è il leader di Noi Campani e sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Ieri d’altra parte anche nella direzione Pd sono emerse posizioni di contrarietà all’alleanza per la inaffidabilità dei Cinquestelle. È necessario invece recuperare in ogni angolo d’Italia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il presidenteresti alla guida della Camera dei Deputati,ladi. In ogni caso, per quanto ci riguarda, se il movimento Cinquestelle non chiarirà la propria posizione di sostegno ai candidatimassoni in altri capoluogo campani al voto, non sosterremo mainé l’alleanza con i pentastellati”. A dirlo è il leader di Noi Campani edi Benevento Clemente. “Ieri d’altra parte anche nella direzione Pd sono emerse posizioni di contrarietà all’alleanza per la inaffidabilità dei Cinquestelle. È necessario invece recuperare in ogni angolo d’Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Mastella Fico La farsa delle primarie romane e la dannosa passerella per Gualtieri ... Tobia Zevi, Paolo Ciani, forse Stefano Fassina (foglia di fico per significare che si tratta di ... quando Romano Prodi stravinse su Fausto Bertinotti, Clemente Mastella, Alfonso Pecoraro Scanio e ...

Una foglia di Fico sul metodo primarie ... gestori di pacchetti di voti e "saggi", pudicamente coperta da un documento - foglia di fico, firmato per ora da 24 diverse sigle (avete letto bene: ventiquattro), da Ruotolo a Mastella, per far ...

