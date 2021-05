Love Death and Robots 2 migliora l’animazione ma non la qualità (recensione) (Di sabato 15 maggio 2021) C’era molta attesa per Love Death and Robots 2. L’innovativa serie animata antologica, che vanta tra i produttori anche il regista David Fincher, è stata accolta positivamente al suo esordio. I 18 episodi/cortometraggi che componevano la prima stagione erano un mix ben amalgamato delle tematiche legate all’amore, alla morte e ai robot (da qui appunto il titolo della serie). La seconda stagione giunge dopo due anni di distanza e si nota subito il numero ridotto di episodi: solamente 8. l’animazione resta il punto forte di Love Death and Robots: dal classico 2D alla CGI, la messa in scena è davvero stupefacente da sembrare vera. Duole dirlo ma tranne qualche eccezione, la seconda stagione è di qualità nettamente inferiore alla prima. Sono pochi gli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 maggio 2021) C’era molta attesa perand2. L’innovativa serie animata antologica, che vanta tra i produttori anche il regista David Fincher, è stata accolta positivamente al suo esordio. I 18 episodi/cortometraggi che componevano la prima stagione erano un mix ben amalgamato delle tematiche legate all’amore, alla morte e ai robot (da qui appunto il titolo della serie). La seconda stagione giunge dopo due anni di distanza e si nota subito il numero ridotto di episodi: solamente 8.resta il punto forte diand: dal classico 2D alla CGI, la messa in scena è davvero stupefacente da sembrare vera. Duole dirlo ma tranne qualche eccezione, la seconda stagione è dinettamente inferiore alla prima. Sono pochi gli ...

