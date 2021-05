Advertising

NazioneLaSpezia : Lo Spezia strapazza il Torino 4-1 e conquista la salvezza - qn_lanazione : #SpeziaTorino - Lo Spezia strapazza il Torino 4-1 e conquista la salvezza - VAncilotti : RT @COOPapERino21: @acspezia Volevo segnalare il miracolo firmato da quel fottuto F-E-N-O-M-E-N:O di #Italiano, che col suo #Spezia centra… - COOPapERino21 : @acspezia Volevo segnalare il miracolo firmato da quel fottuto F-E-N-O-M-E-N:O di #Italiano, che col suo #Spezia ce… - GiusvaPulejo : Semaforo verde per lo Spezia: la squadra di Italiano strapazza il Torino e conquista con 90 minuti di anticipo la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia strapazza

LA NAZIONE

È loa fare la partita, con il Torino a cercare di rintuzzare gli attacchi avversari. Colpisce clamorosamente il palo Saponara, dopo aver approfittato al 17' di un'indecisione di Sirigu e ...Genova. Lo(4 - 1) il Torino e con una giornata di anticipo conquista la matematica certezza di giocare in Serie A anche nella prossima stagione. ) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [...Due gol per tempo degli aquilotti che mantengono così la Serie A con una giornata di anticipo. L'esultanza della famiglia Platek in tribuna ...La salvezza degli aquilotti è il calcio che ci piace ancora raccontare, il calcio di Davide che sconfigge Golia, il calcio di un squadra, che sfidando ogni pronostico avverso, ha ...