LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: iniziate le FP3 a Le Mans, pista umida (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 SEMAFORO VERDE! iniziate le FP3. 9.54 Ora ha ricominciato a piovere con intensità, dunque adesso è certo al 100% che i tempi di ieri (ottenuti sull’asciutto) non si potranno migliorare. 9.54 Salvo sorprese, saranno dunque Zarco, Quartararo, Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli, OLIVEira, Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi e Nakagami ad accedere DIRETTAmente alla Q2. Bagnaia, Mir e Rins saranno costretti a transitare per l’insidiosa Q1. 9.53 Ricordiamo la classifica dopo le prove libere di ieri: 1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 320.6 1’31.747 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.5 1’31.842 0.095 / 0.095 3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.5 1’32.136 0.389 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 SEMAFORO VERDE!le FP3. 9.54 Ora ha ricominciato a piovere con intensità, dunque adesso è certo al 100% che i tempi di ieri (ottenuti sull’asciutto) non si potranno migliorare. 9.54 Salvo sorprese, saranno dunque Zarco, Quartararo, Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli, Oira, Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi e Nakagami ad accederemente alla Q2. Bagnaia, Mir e Rins saranno costretti a transitare per l’insidiosa Q1. 9.53 Ricordiamo la classifica dopo le prove libere di ieri: 1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 320.6 1’31.747 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYamaha 315.5 1’31.842 0.095 / 0.095 3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy YamahaYamaha 313.5 1’32.136 0.389 ...

Advertising

sportface2016 : #FrenchGP Segui in diretta le prove libere 3 del Gran Premio di Francia 2021 a Le Mans: aggiornamenti a partire d… - FormulaPassion : Segui con noi le #FP3 in diretta da #LeMans #MotoGP #FrenchGP ???? - Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Francia LIVE: si parte con le FP3. Orario TV8 qualifiche - #DIRETTA #MotoGP #Francia #LIVE: - gponedotcom : LIVE FP3 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto: Terza sessione di libere in Francia con gli occhi punt… -