LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: tripletta spagnola nella FP3, ma i tempi rimangono quelli di ieri! Alle 15.10 la Q1

11.47 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 15.10 per il via delle qualifiche, per il momento grazie di averci seguito e buon proseguimento di giornata! 11.45 Sul fronte di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio non hanno forzato al massimo in questa FP3. Sanno già che dovranno dare tutto in qualifica che, si spera, sarà asciutta 11.43 Il più veloce della FP3 è risultato Raul Fernandez. Il rookie continua a stupire in questo suo primo scorcio di avventura in Moto2 A changeable FP3 comes to a close! @25RaulFernandez tops the session on his final flying lap #Moto2 #FrenchGP

