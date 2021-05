La migrazione circolare di Macoumba Thiam

(Di sabato 15 maggio 2021) È possibile imprimere una svolta al sistema produttivo agricolo di stati come il Senegal? Con il supporto di Vitality Onlus ci prova, fondatore di Mobique e Vitality onlus Senegal. Perè la conclusione di un cerchio migratorio completo, il ritorno di successo nel suo Paese di origine, a Thiès – dove nasce il primo Mobique -, dopo sette anni in Italia. Mobique è un monoblocco attrezzato per l’essiccazione del mango, un container che ha al suo interno un intero ciclo di produttivo, e soprattutto è mobile. Può quindi essere trasportato da un villaggio all’altro, stimolando la creazione di una microeconomia rurale, lontana dalle grandi città, polo attrattivo per gran parte dei lavoratori senegalesi Il design di Mobique è il frutto di un brainstorming multiculturale e nello specifico l’intuizione dell’imprenditore curdo ...

Dopo sette anni in Italia il fondatore di Vitality onlus Senegal è tornato nel suo Paese di origine con un progetto imprenditoriale che può arrivare ovunque, stimolando la creazione di una microeconom ...