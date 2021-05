Israele: ripreso lancio razzi verso sud Paese (Di sabato 15 maggio 2021) Sono ripresi questa mattina dopo alcune ore di quiete i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele, in particolare nelle città di Ashkelon e Ashdod. Le stesse, insieme a Beer Sheva, Sderot e aree ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Sono ripresi questa mattina dopo alcune ore di quiete i lanci dida Gazail sud di, in particolare nelle città di Ashkelon e Ashdod. Le stesse, insieme a Beer Sheva, Sderot e aree ...

Gaza, nella notte nuovi raid: colpito 'ufficio operativo' di Hamas | 'Israele usa i media per organizzare trappole ad Hamas': è polemica

Dieci morti, tra cui 8 bambini, nell'attacco israeliano al campo profughi di Al-Shati Almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la scorsa notte in... Scopri di più ...

