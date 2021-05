Il ritardo sul Recovery Fund, la fase due del governo Draghi e la promessa delle riforme: ora tocca ai partiti rispettare i patti (Di sabato 15 maggio 2021) La ripresa dell’economia procede più lentamente del previsto, e dopo le ultime ottimistiche previsioni della Commissione europea che danno al Recovery Fund un ruolo determinante per la ripresa dell’Italia, aumenta l’aspettativa per il Next Generation EU. Con la consegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il premier Mario Draghi ha chiuso la prima fase del suo governo, ma è nella seconda che dovrà affrontare le vere sfide per dare il via al Recovery Plan: tra i decreti per la governance del Pnrr e le grandi riforme come quella della Giustizia civile e penale, Draghi deve dimostrare ai colleghi europei di avere il sostegno di una maggioranza determinata a portare avanti il piano di riforme promesso a Bruxelles. Dopo la ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) La ripresa dell’economia procede più lentamente del previsto, e dopo le ultime ottimistiche previsioni della Commissione europea che danno alun ruolo determinante per la ripresa dell’Italia, aumenta l’aspettativa per il Next Generation EU. Con la consegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il premier Marioha chiuso la primadel suo, ma è nella seconda che dovrà affrontare le vere sfide per dare il via alPlan: tra i decreti per la governance del Pnrr e le grandicome quella della Giustizia civile e penale,deve dimostrare ai colleghi europei di avere il sostegno di una maggioranza determinata a portare avanti il piano dipromesso a Bruxelles. Dopo la ...

