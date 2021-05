Hakimi: “Inter, apriremo un ciclo. Conte mi ha convinto con una telefonata” (Di sabato 15 maggio 2021) Nella lunga Intervista a Sportweek, Achraf Hakimi ha parlato della sua esperienza di quest’anno all’Inter e di come si è trovato con Antonio Conte: “Cosa mi ha convinto a firmare con l’Inter? L’ambizione, il progetto del club e le parole di Conte nella nostra prima telefonata. Chiamò per dirmi che mi voleva. Prima mi chiese cosa vedessi e volessi nel mio futuro, poi mi spiegò come avremmo giocato, quale sarebbe stato il mio ruolo nei cinque tra difesa e centrocampo e perché sarebbe stato decisivo nella sua idea di calcio aggressivo. Mi fece sentire importante. Poi, sì, disse pure che avremmo vinto. Parlammo tanto e, visto come è andata, posso dire di aver fatto la scelta giusta. Ma l’ho pensato subito. Lui tira fuori tutto dai giocatori. Mi ha aiutato ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Nella lungavista a Sportweek, Achrafha parlato della sua esperienza di quest’anno all’e di come si è trovato con Antonio: “Cosa mi haa firmare con l’? L’ambizione, il progetto del club e le parole dinella nostra prima. Chiamò per dirmi che mi voleva. Prima mi chiese cosa vedessi e volessi nel mio futuro, poi mi spiegò come avremmo giocato, quale sarebbe stato il mio ruolo nei cinque tra difesa e centrocampo e perché sarebbe stato decisivo nella sua idea di calcio aggressivo. Mi fece sentire importante. Poi, sì, disse pure che avremmo vinto. Parlammo tanto e, visto come è andata, posso dire di aver fatto la scelta giusta. Ma l’ho pensato subito. Lui tira fuori tutto dai giocatori. Mi ha aiutato ...

