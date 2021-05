(Di sabato 15 maggio 2021)ha registrato un'di contagi di- 19, saliti a 180 nuovi, il peggior numero mai registrato dall'isola in quasi un'anno e mezzo di pandemia. Negli sforzi per contenere la ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : TORNIAMO SULLA TERRA: IL PARADISO (COVID FREE) NON ESISTE – IMPENNATA DI NUOVI CONTAGI ALLE...… - zazoomblog : Covid: impennata di casi a Taiwan salgono a 180 - #Covid: #impennata #Taiwan #salgono - AlexGiudetti : @gertha24310480 È un grafico sulla mortalitá covid che mostra un'impennata dopo l'inizio delle vaccinazioni - LauraAbenante : RT @SkyTG24: I nuovi dati sul consumo di alcol durante la pandemia Covid diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità evidenziano 'un'impennat… - Miki_2313 : RT @SkyTG24: I nuovi dati sul consumo di alcol durante la pandemia Covid diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità evidenziano 'un'impennat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata

ANSA Nuova Europa

Taiwan ha registrato un'di contagi di- 19, saliti a 180 nuovi casi, il peggior numero mai registrato dall'isola in quasi un'anno e mezzo di pandemia. Negli sforzi per contenere la peggiore e inattesa ondana ...Se l'Anconetano, dopo l'di fine febbraio seguita alla diffusione della variante inglese, ha ora numeri da zona bianca (l'incidenza negli ultimi sette giorni è di 42,8 casi ogni 100mila ...Sfonderà il tetto dei 3.000 miliardi di euro, nel 2024, il debito pubblico italiano: gli effetti della pandemia da Covid continueranno a dispiegarsi sulle finanze pubbliche del Paese e la voragine nei ...TAIPEI - Taiwan ha registrato un'impennata di contagi di Covid-19, saliti a 180 nuovi casi, il peggior numero mai registrato dall'isola in quasi un anno e mezzo di pandemia. Negli sforzi per contenere ...