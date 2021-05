Classifica Lorenzo Sonego, proiezioni ranking ATP a Roma: n.3 d’Italia e se va in finale… (Di sabato 15 maggio 2021) Grazie alla vittoria odierna nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis 2021, Lorenzo Sonego incrementa il proprio bottino di punti nel ranking e schizza a quota 2132, pur rimanendo virtualmente al 28° posto del ranking mondiale, che già occupava dopo il successo negli ottavi. Tale posizione potrebbe variare già in serata unicamente qualora arrivasse il successo in semifinale a Roma sul serbo Novak Djokovic, che proietterebbe l’azzurro a quota 2372, facendolo schizzare al 22° posto. Sonego dopo il torneo di Roma sarà almeno numero 3 d’Italia, avendo scavalcato Fabio Fognini. In caso di ulteriore successo in finale, inoltre, Sonego andrebbe ad incamerare 400 punti netti, portandosi a quota 2772, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Grazie alla vittoria odierna nei quarti di finale degli Internazionalidi tennis 2021,incrementa il proprio bottino di punti nele schizza a quota 2132, pur rimanendo virtualmente al 28° posto delmondiale, che già occupava dopo il successo negli ottavi. Tale posizione potrebbe variare già in serata unicamente qualora arrivasse il successo in semifinale asul serbo Novak Djokovic, che proietterebbe l’azzurro a quota 2372, facendolo schizzare al 22° posto.dopo il torneo disarà almeno numero 3, avendo scavalcato Fabio Fognini. In caso di ulteriore successo in finale, inoltre,andrebbe ad incamerare 400 punti netti, portandosi a quota 2772, ...

