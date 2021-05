Chiarelli: “La Camera di commercio sarà hub per le piccole imprese “ (Di sabato 15 maggio 2021) «Ho dato immediatamente la disponibilità della Camera di commercio a rendere la Cittadella delle imprese hub per la vaccinazione dei lavoratori delle piccole imprese tarantine. È compito dell’Ente Camerale offrire il massimo sostegno per una ripartenza sicura delle attività economiche, soprattutto quelle che con più difficoltà affrontano i costi connessi ai vaccini in azienda». Così il Commissario Straordinario dell’Ente Camerale, on. Gianfranco Chiarelli, commenta l’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, con l’Assessore del Comune di Taranto, Paolo Castronovi. Seguiranno le riunioni tecniche con l’ASL per definire ogni dettaglio. «Come noto, il protocollo per la vaccinazione sui luoghi di lavoro prevede che tutti gli oneri siano a carico del ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 15 maggio 2021) «Ho dato immediatamente la disponibilità delladia rendere la Cittadella dellehub per la vaccinazione dei lavoratori delletarantine. È compito dell’Entele offrire il massimo sostegno per una ripartenza sicura delle attività economiche, soprattutto quelle che con più difficoltà affrontano i costi connessi ai vaccini in azienda». Così il Commissario Straordinario dell’Entele, on. Gianfranco, commenta l’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, con l’Assessore del Comune di Taranto, Paolo Castronovi. Seguiranno le riunioni tecniche con l’ASL per definire ogni dettaglio. «Come noto, il protocollo per la vaccinazione sui luoghi di lavoro prevede che tutti gli oneri siano a carico del ...

