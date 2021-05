Chi si espone ai pesticidi corre più rischi di ammalarsi di Covid (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - L'esposizione ai pesticidi aumenta il rischio di contrarre SARS-CoV-2. A suggerirlo sono gli scienziati dell'Università della Carolina del Sud, durante l'incontro annuale dell'American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics nell'ambito della conferenza virtuale Experimental Biology (EB) 2021. I ricercatori hanno condotto uno studio sulle cellule delle vie aeree polmonari umane per valutare il potenziale legame tra esposizione a pesticidi e suscettibilità a Covid-19. L'esposizione a organofosfati potrebbe essere una delle possibili cause della malattia della Guerra del Golfo, un insieme di sintomi cronici inspiegabili dal punto di vista medico, che includono affaticamento, mal di testa, dolori articolari, indigestione, insonnia, vertigini, disturbi respiratori e problemi di memoria. Si stima ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - L'esposizione aiaumenta ilo di contrarre SARS-CoV-2. A suggerirlo sono gli scienziati dell'Università della Carolina del Sud, durante l'incontro annuale dell'American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics nell'ambito della conferenza virtuale Experimental Biology (EB) 2021. I ricercatori hanno condotto uno studio sulle cellule delle vie aeree polmonari umane per valutare il potenziale legame tra esposizione ae suscettibilità a-19. L'esposizione a organofosfati potrebbe essere una delle possibili cause della malattia della Guerra del Golfo, un insieme di sintomi cronici inspiegabili dal punto di vista medico, che includono affaticamento, mal di testa, dolori articolari, indigestione, insonnia, vertigini, disturbi respiratori e problemi di memoria. Si stima ...

