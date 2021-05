**Calcio: Serie A, Roma-Lazio 2-0** (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – La Roma batte 2-0 la Lazio nell’anticipo serale della 37/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match le reti di Mkhitaryan al 42? e Pedro al 78?. Nel finale i biancocelesti restano anche in dieci per l’espulsione di Acerbi per doppia ammonizione all’88’. In classifica i la Lazio al 6° posto con 67 punti dicendo addio alle residue chance di qualificazione alla Champions League, mentre i giallorossi salgono a quota 61 consolidando la settima posizione, che qualifica alla Conference League. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021), 15 mag. – (Adnkronos) – Labatte 2-0 lanell’anticipo serale della 37/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match le reti di Mkhitaryan al 42? e Pedro al 78?. Nel finale i biancocelesti restano anche in dieci per l’espulsione di Acerbi per doppia ammonizione all’88’. In classifica i laal 6° posto con 67 punti dicendo addio alle residue chance di qualificazione alla Champions League, mentre i giallorossi salgono a quota 61 consolidando la settima posizione, che qualifica alla Conference League. L'articolo proviene da CityNews.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie Mkhitaryan: "Non so se il prossimo anno sarò ancora alla Roma" ROMA - Il derby è della Roma. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e Pedro, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. Al termine del match ...

Roma, i giocatori festeggiano sui social: 'I tifosi in campo con noi" ROMA - Il derby è della Roma. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e Pedro, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. Grande festa a fine ...

Serie A femminile, i risultati della 21^ giornata: Milan qualificato in Champions League Sky Sport Fiorentina-Napoli: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie A Fiorentina-Napoli. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match.

Dove vedere Fiorentina Napoli, live streaming Serie A e diretta TV Sky o DAZN? Ecco tutte le informazioni dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming. Il match Fiorentina Napoli verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN Dove vedere Fiorentina Napoli ...

