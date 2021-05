André Silva non basta all'Eintracht. Pari Bayern con il Friburgo (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il 6 - 0 rifilato al Monchengladbach il Bayern Monaco pareggia 2 - 2 contro il Friburgo di Grifo. Apre il match al 26' il solito Lewandowski dal dischetto. Immediata la reazione dei padroni di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il 6 - 0 rifilato al Monchengladbach ilMonaco pareggia 2 - 2 contro ildi Grifo. Apre il match al 26' il solito Lewandowski dal dischetto. Immediata la reazione dei padroni di ...

Advertising

sportli26181512 : André Silva non basta all'Eintracht. Pari Bayern con il Friburgo: L'ex attaccante del Milan sigla una doppietta ma… - fodasenomedisto : Andre silva* - GioTroppoTop : andrè silva prende barriera e il telecronista dice “punizione alla cristiano ronaldo” - LucaParry85 : Segna sempre André silva x2 - Golosg1 : This Tweet from @Golosg1 has been withheld in response to a report from the copyright holder. Learn more. -