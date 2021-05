Albertini dice no a Milano: «Serve un candidato giovane». E rilancia l’idea della «vasta coalizione» (Di sabato 15 maggio 2021) Gabriele Albertini non sarà il candidato a sindaco di Milano per il centrodestra. Come annunciato, l’ex sindaco ha sciolto la riserva stamattina, con una lettera rivolta «ai concittadini milanesi», pubblicata sul suo sito. «Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami», ha scritto Albertini, soffermandosi su tre punti: la sua disponibilità a dare una mano, anche con la «partecipazione a una lista civica»; la sua convinzione che il candidato o la candidata a sindaco debba essere giovane ed espressione delle categorie produttive; la sua idea che questo momento «eccezionale» richieda «una amministrazione eccezionale, ovvero una vasta coalizione di forze politiche e produttive, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Gabrielenon sarà ila sindaco diper il centrodestra. Come annunciato, l’ex sindaco ha sciolto la riserva stamattina, con una lettera rivolta «ai concittadini milanesi», pubblicata sul suo sito. «Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami», ha scritto, soffermandosi su tre punti: la sua disponibilità a dare una mano, anche con la «partecipazione a una lista civica»; la sua convinzione che ilo la candidata a sindaco debba essereed espressione delle categorie produttive; la sua idea che questo momento «eccezionale» richieda «una amministrazione eccezionale, ovvero unadi forze politiche e produttive, ...

