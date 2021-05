Xbox Game Pass aggiunge Red Dead Online, Psychonauts e altri apprezzati titoli (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella giornata di ieri, 13 maggio, Microsoft ha arricchito la libreria di Xbox Game Pass con l'aggiunta di ben 5 apprezzati titoli. Le nuove aggiunte saranno in grado di soddisfare diversi giocatori, in quanto troviamo titoli appartenenti a generi diversi. Innanzitutto, segnaliamo l'arrivo di Red Dead Online, la componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2, disponibile su Game Pass per PC e console. Gli amanti dei JRPG potranno ora cimentarsi con Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, disponibile su console e PC, mentre i fan dei platform non possono perdersi il primo Psychonauts. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella giornata di ieri, 13 maggio, Microsoft ha arricchito la libreria dicon l'aggiunta di ben 5. Le nuove aggiunte saranno in grado di soddisfare diversi giocatori, in quanto troviamoappartenenti a generi diversi. Innanzitutto, segnaliamo l'arrivo di Red, la componente multigiocatore di RedRedemption 2, disponibile super PC e console. Gli amanti dei JRPG potranno ora cimentarsi con Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, disponibile su console e PC, mentre i fan dei platform non possono perdersi il primo. Leggi altro...

