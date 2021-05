Salvini prosciolto per il caso Gregoretti a Catania (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini è stato prosciolto dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Catania e non andrà a processo per nave Gregoretti. Sul caso nave Gregoretti il giudice ha stabilito il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Il leader della Lega era ministro dell’Interno all’epoca dei fatti. L’udienza di oggi si è svolta nell’aula bunker del carcere Bicocca a Catania. Secondo l’accusa Salvini “abusando dei poteri” da ministro dell’Interno aveva “privato della libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio” successivo, quando la nave della Guardia costiera italiana ha ottenuto l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano. Le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteoè statodal Giudice dell’Udienza Preliminare die non andrà a processo per nave. Sulnaveil giudice ha stabilito il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Il leader della Lega era ministro dell’Interno all’epoca dei fatti. L’udienza di oggi si è svolta nell’aula bunker del carcere Bicocca a. Secondo l’accusa“abusando dei poteri” da ministro dell’Interno aveva “privato della libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo delladalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio” successivo, quando la nave della Guardia costiera italiana ha ottenuto l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano. Le ...

