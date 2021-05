Salvini assolto per il caso Gregoretti. Il gup: non luogo a procedere, il fatto non sussiste (Di venerdì 14 maggio 2021) caso Gregoretti, la decisione del gup: non luogo a procedere nei confronti dell’ex ministro Matteo Salvini. Il fatto non sussiste. Matteo Salvini è stato assolto per il caso della nave Gregoretti e non andrà a processo alla luce della sentenza di non luogo a procedere emessa dal gup nella mattinata del 14 maggio. Di seguito il post condiviso da Matteo Salvini sulla propria pagina Facebook dopo la decisione del gup. caso Gregoretti, il gup: non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il fatto non sussiste Dopo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021), la decisione del gup: nonnei confronti dell’ex ministro Matteo. Ilnon. Matteoè statoper ildella navee non andrà a processo alla luce della sentenza di nonemessa dal gup nella mattinata del 14 maggio. Di seguito il post condiviso da Matteosulla propria pagina Facebook dopo la decisione del gup., il gup: nonnei confronti di Matteo. IlnonDopo ...

