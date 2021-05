RFI, premio “Smart Mobility 2021” grazie alla piattaforma per l’analisi dell’accessibilità in stazione (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana si è aggiudicata il premio “Smart Mobility 2021” della Conferenza Esri Italia 2021, grazie al progetto “Utilizzo della piattaforma Esri per l’analisi dell’accessibilità in stazione”. Come si legge su FS News, “il progetto nasce dalla Direzione Stazioni di RFI (Gruppo FS) e ha l’obiettivo di rendere le stazioni italiane facilmente accessibili e integrate con il contesto urbano, grazie all’analisi dei dati del territorio circostante. L’uso di tecnologie all’avanguardia e l’adozione di metodologie che si basano su modelli digitali condivisi, sono fondamentali nel processo di progettazione, riqualificazione e gestione delle stazioni. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana si è aggiudicata il” della Conferenza Esri Italiaal progetto “Utilizzo dellaEsri perin”. Come si legge su FS News, “il progetto nasce dDirezione Stazioni di RFI (Gruppo FS) e ha l’obiettivo di rendere le stazioni italiane facilmente accessibili e integrate con il contesto urbano,aldei dati del territorio circostante. L’uso di tecnologie all’avanguardia e l’adozione di metodologie che si basano su modelli digitali condivisi, sono fondamentali nel processo di progettazione, riqualificazione e gestione delle stazioni. ...

