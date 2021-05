Quarto Grado: l'ultima puntata su Denise Pipitone e Ciro Grillo, stasera su Rete 4 (Di venerdì 14 maggio 2021) stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado con l'ultima puntata di stagione che si occuperà di Denise Pipitone e di Ciro Grillo. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto Grado con l'ultima puntata di stagione. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà ancora una volta di Denise Pipitone, la bambina sparita dall'androne di casa all'età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo (Trapani). Le ricerche non si sono mai fermate e dopo l'intervista esclusiva di 'Quarto Grado' ad Anna Corona, in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)su4, alle 21:25, tornacon l'di stagione che si occuperà die disu4, alle ore 21:25, tornacon l'di stagione. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà ancora una volta di, la bambina sparita dall'androne di casa all'età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo (Trapani). Le ricerche non si sono mai fermate e dopo l'intervista esclusiva di '' ad Anna Corona, in ...

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 14 Maggio 2021: L'isola dei famosi, tra Top Dieci, Quarto Grado, Propaganda live, Crozza, il.… - charly40862040 : @supertramp8931 Io ho capito che l’intervista andrà in onda stasera a Quarto Grado, se non sbaglio - Ros78_ : @supertramp8931 No era una vecchia intervista del 2015 fatta da quarto grado - Scorpio781114 : @Macheteleggi Che guardiamo Quarto grado? - noemivantaggiat : @filly265 l'intervista è stata fatta dal programma di quarto grado,ma la d'urso lo ha solo fatto vedere un pezzo a pomeriggio 5. -