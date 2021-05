Propaganda Live, Rula Jebreal dà forfait: «7 ospiti, solo una donna. Non c’è inclusione» (Di venerdì 14 maggio 2021) Rula Jebreal “Non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione“. Così, Rula Jebreal ha declinato l’invito a partecipare all’odierna puntata di Propaganda Live, su La7. La giornalista, rispondendo su Instagram ad un post della trasmissione stessa, ha legato il suo forfait al fatto di essere l’unica ospite donna prevista per la serata. Da qui, il paradosso: il programma di Zoro, da sempre favorevole alle istanze progressiste, si è ritrovato accusato di retrogrado maschilismo. “7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 maggio 2021)“Non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’“. Così,ha declinato l’invito a partecipare all’odierna puntata di, su La7. La giornalista, rispondendo su Instagram ad un post della trasmissione stessa, ha legato il suoal fatto di essere l’unica ospiteprevista per la serata. Da qui, il paradosso: il programma di Zoro, da sempre favorevole alle istanze progressiste, si è ritrovato accusato di retrogrado maschilismo. “7una. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e ...

