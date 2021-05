Nuove regole di WhatsApp, domani scade l’ultimatum: se non accetti non potrai più usarlo (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono probabilmente rimasti pochi gli utenti che ancora non hanno accettato le Nuove regole che WhatsApp sta cercando di imporre da mesi ai suoi utenti, ma per queste persone la scadenza di sabato 15 maggio rappresenta un bivio: continuare a rifiutare i termini di utilizzo dell'app vorrà dire infatti non poter più continuare a collegarsi al servizio, e di fatto ad accedere alle conversazioni con i propri contatti. A cosa servono le Nuove regole di WhatsApp Delle Nuove regole di WhatsApp si parla ormai da gennaio di quest'anno, quando il gruppo Facebook ha deciso di cambiarle con un obbiettivo preciso in mente: rendere più facile alle aziende inviare pubblicità mirate agli utenti Facebook che usano ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono probabilmente rimasti pochi gli utenti che ancora non hanno accettato lechesta cercando di imporre da mesi ai suoi utenti, ma per queste persone lanza di sabato 15 maggio rappresenta un bivio: continuare a rifiutare i termini di utilizzo dell'app vorrà dire infatti non poter più continuare a collegarsi al servizio, e di fatto ad accedere alle conversazioni con i propri contatti. A cosa servono lediDelledisi parla ormai da gennaio di quest'anno, quando il gruppo Facebook ha deciso di cambiarle con un obbiettivo preciso in mente: rendere più facile alle aziende inviare pubblicità mirate agli utenti Facebook che usano ...

