Napoli, la lista degli incedibili di De Laurentiis: c’è anche Lorenzo Insigne (Di venerdì 14 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis compone la lista degli incedibili del suo Napoli: Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Hirving Lozano, non si toccano, lo scrive Corriere dello Sport. Ovviamente bisogna difendersi dagli assalti delle squadre che, anche in momento di crisi, hanno possibilità di spendere. Nel caso di Insigne, inoltre, bisogna trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. L’attaccante del Napoli va in scadenza a giugno del 2022, ha voglia di restare ma ha voluto rimandare ogni discorso a fine stagione. La volontà del calciatore è determinante e quindi filtra grande ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo con De Laurentiis. Fino a questo momento Insigne ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 maggio 2021) Aurelio Decompone ladel suo, Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Hirving Lozano, non si toccano, lo scrive Corriere dello Sport. Ovviamente bisogna difendersi dagli assalti delle squadre che,in momento di crisi, hanno possibilità di spendere. Nel caso di, inoltre, bisogna trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. L’attaccante delva in scadenza a giugno del 2022, ha voglia di restare ma ha voluto rimandare ogni discorso a fine stagione. La volontà del calciatore è determinante e quindi filtra grande ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo con De. Fino a questo momentoha ...

