Napoli, la dottoressa: “Qui non ci sono signorine”: e il cartello diventa virale (Di venerdì 14 maggio 2021) “In questo ambulatorio non ci sono signorine, ma dottoresse“, il cartello dell’ambulatorio di Napoli diventa virale. L’autrice, Maria Ilaria Di Laora, spiega: “Una protesta sentita da tutte le mie colleghe“. Un cartello affisso sulla porta di un ambulatorio, che aveva dato il via a dibattiti e commenti sul web, diventando virale: “In questi ambulatori non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 maggio 2021) “In questo ambulatorio non ci, ma dottoresse“, ildell’ambulatorio di. L’autrice, Maria Ilaria Di Laora, spiega: “Una protesta sentita da tutte le mie colleghe“. Unaffisso sulla porta di un ambulatorio, che aveva dato il via a dibattiti e commenti sul web,ndo: “In questi ambulatori non L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dottoressa Identità di genere: la storia delle dottoresse di Napoli A quanto pare c'era bisogno di specificarlo e del resto è sufficiente pensare alla nostra esperienza personale nelle sale d'aspetto degli ambulatori: basta che una dottoressa sia giovane e subito ...

Siamo dottoresse, non signorine: cartello dei medici nell’ospedale di Frattamaggiore (Napoli) Fanpage.it Napoli, la rivolta dei medici discriminati per età e genere: "Non siamo signorine né giovanotti" La campagna di sensibilizzazione della Asl nei centri vaccinali partenopei. Due giorni fa il cartello anti sessista nell'ospedale di Frattamaggiore: «In questi ambulatori non esistono signorine, ma do ...

