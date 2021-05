MV AGUSTA cresce del 60%“Deve restare indipendente “

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un piano industriale nuovo di zecca, il primo profitto, un nuovo motore, l'ingresso nel segmento dell'adventure, e soprattutto una produzione aumentata dell'80% lo scorso anno e destinata a saturare presto la capacità dello stabilimento di Schiranna, in provincia di Varese. Ascoltando i risultati snocciolati da Timur Sardarov, amministratore delegato di Mv, bisogna riconoscere che la cura russa sta funzionando: la casa motociclistica più iconica del panorama italiano, e forse mondiale, si sta rafforzando, sta per camminare finalmente con le proprie gambe e sta riguadagnando l'attenzione del mercato, tenutosi in passato alla larga dal marchio per i problemi di affidabilità e di qualità dell'assistenza. Fondata nel 1945 sulle rive del lago di Varese (dove nascevano gli idrovolanti dell'Aermacchi) e legata ai successi di Giacomo Agostini, la Mv ...