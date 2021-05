Migranti: Salvini, 'Lamorgese non in grado controllare chi entra ed esce, parliamo con Draghi' (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "La ministra Lamorgese in questi due anni ha dimostrato di non essere in grado di controllare chi entra e chi esce dall'Italia, il nostro interlocutore è Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando all'aula bunker di Catania dove sta per iniziare l'udienza preliminare per la vicenda della nave Gregoretti. Parlando degli ultimi sbarchi a Lampedusa, Salvini dice: "Io, invece, vado a processo perché nell'anno del mio governo ho dimostrato che volere è potere, quindi il nostro interlocutore è il Presidente Draghi sulla cui autorevolezza, in Italia e in Europa facciamo affidamento". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "La ministrain questi due anni ha dimostrato di non essere indichie chidall'Italia, il nostro interlocutore è". Lo ha detto il leader della Lega Matteoarrivando all'aula bunker di Catania dove sta per iniziare l'udienza preliminare per la vicenda della nave Gregoretti. Parlando degli ultimi sbarchi a Lampedusa,dice: "Io, invece, vado a processo perché nell'anno del mio governo ho dimostrato che volere è potere, quindi il nostro interlocutore è il Presidentesulla cui autorevolezza, in Italia e in Europa facciamo affidamento".

