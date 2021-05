“Mi stanno massacrando” Giulia D’Urso in lacrime | Bufera per l’ex di Uomini e Donne (Di venerdì 14 maggio 2021) Giulia D’Urso, sui social in lacrime, ha parlato delle accuse mosse nei suoi confronti. Secondo alcuni sarebbe stata lei a chiamare i Carabinieri durante una festa in un hotel di Romelu Lukaku e altri giocatori dell’Inter. Ecco cosa sta succedendo. Il caso Lukaku Negli ultimi giorni, il caso di Romelu Lukaku, sta tenendo banco nel mondo dello sport e non solo. Secondo le prime ricostruzione, dopo la partita casalinga contro la Roma, il giocatore ed alcuni suoi compagni di squadra, insieme ad altri amici, avrebbero dato vita una festa. Tutto si sarebbe svolto in un hotel del centro di Milano, in aperta violazione delle norme anti-Covid. Lukaku, insieme ad altri presenti, è stato multato. Nelle ultime ore, invece, l’inter, ha spiegato che si è trattato in realità di una cena e che le multe inflitte riguardano la violazione del ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021), sui social in, ha parlato delle accuse mosse nei suoi confronti. Secondo alcuni sarebbe stata lei a chiamare i Carabinieri durante una festa in un hotel di Romelu Lukaku e altri giocatori dell’Inter. Ecco cosa sta succedendo. Il caso Lukaku Negli ultimi giorni, il caso di Romelu Lukaku, sta tenendo banco nel mondo dello sport e non solo. Secondo le prime ricostruzione, dopo la partita casalinga contro la Roma, il giocatore ed alcuni suoi compagni di squadra, insieme ad altri amici, avrebbero dato vita una festa. Tutto si sarebbe svolto in un hotel del centro di Milano, in aperta violazione delle norme anti-Covid. Lukaku, insieme ad altri presenti, è stato multato. Nelle ultime ore, invece, l’inter, ha spiegato che si è trattato in realità di una cena e che le multe inflitte riguardano la violazione del ...

