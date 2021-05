Magnago | dal Comune un contributo a chi istalla in casa l' impianto antifurto

(Di venerdì 14 maggio 2021)(Milano), 14 maggio 2021 - Ildimette in campo azioni concrete per per favorire l'aumento di sicurezza ed l'ottimizzazione della qualità di vita urbana e lo fa con un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Magnago dal

IL GIORNO

...e di prevenzione dei cittadini sul territorio" spieganocomune. Possono presentare domanda privati per interventi da realizzarsi su abitazioni private e stabilmente abitate nel comune di. ...La donna - con un principio di Alzheimer - è uscitasalone della sua parrucchiera a Cassano, ma nel rientrare ha perso l'orientamento e ha continuato a camminare sostanzialmente senza ...L’importo del contributo assegnato sarà di 100 euro fino a 500 euro per intervento. Soldi a fondo perduto anche per le porte blindate ...La Venplast Dossobuono è attesa da un week end di riscatto, dopo le due sconfitte per la Serie A2 femminile e il ko della Serie B maschile ...