Le auto di Patrick Dempsey | i modelli della sua collezione

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’attore di Grey’s Anatomy è una grande appassionato di macchine da corsa: ecco quali sono tutte lediche fanno partesua! La passione per i motori può essere una prerogativa di molte persone, ma solo pochissime di queste si possono permettere un parco, e ancora meno unadia dir poco favolose. In quest’ultima categoria rientra anche l’attore di Grey’s Anatomy, La verità sul caso Harry Quebert e Diavoli, che può vantare unaveramente impressionante dida corsa. In veritàè anche un pilota affermato, che ha partecipato alla famigerata gara 24 Ore di Le Mans, e che ha ...