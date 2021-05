La spinta (Di venerdì 14 maggio 2021) "Sirene. Ho sempre pensato che sembrassero sirene al contrario, lei e le sue compagne, con le gambe nude e il torso ricoperto di squame.” Lunghe e sottili, ragazzine che ondeggiano senza peso come fossero immerse nell’acqua; bambine che si allenano bendate, che fanno scivolare la palla sul corpo fino al dorso delle mani, che la tengono sulla punta delle dita; tre capovolte all’indietro, una in avanti. Funi, cerchi, clavette, corpi che si tendono, che fanno piroette, assumono la forma di un’omega; che se volessero potrebbero annodarsi, e resistono a tutto: al sacrificio, alla fatica fisica, alle delusioni. Antonella guarda la figlia Teodora trasformarsi sotto i suoi occhi a soli dieci anni: età in cui le bambine iniziano a sentire verso il futuro e possono scegliere se tormentarsi per colpa dei primissimi sbalzi ormonali oppure inseguire un sogno, con l’inflessibilità che hanno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) "Sirene. Ho sempre pensato che sembrassero sirene al contrario, lei e le sue compagne, con le gambe nude e il torso ricoperto di squame.” Lunghe e sottili, ragazzine che ondeggiano senza peso come fossero immerse nell’acqua; bambine che si allenano bendate, che fanno scivolare la palla sul corpo fino al dorso delle mani, che la tengono sulla punta delle dita; tre capovolte all’indietro, una in avanti. Funi, cerchi, clavette, corpi che si tendono, che fanno piroette, assumono la forma di un’omega; che se volessero potrebbero annodarsi, e resistono a tutto: al sacrificio, alla fatica fisica, alle delusioni. Antonella guarda la figlia Teodora trasformarsi sotto i suoi occhi a soli dieci anni: età in cui le bambine iniziano a sentire verso il futuro e possono scegliere se tormentarsi per colpa dei primissimi sbalzi ormonali oppure inseguire un sogno, con l’inflessibilità che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : spinta Vince chi controlla l'area di centro Anche Joe Biden quando formò e rese pubblica la sua squadra fu assai attento a intercettare lo stato d'animo degli elettori non schierati e certamente una spinta alla vittoria è arrivata anche da qui.

Ecco perché inizio una Scuola di Filosofia Cristiana La luce della fede spinge la ragione ad essere se stessa fino in fondo, spingendola anche là dove non andrebbe mai se si muovesse solo sulla spinta di se stessa. La filosofia cristiana, allora, non è ...

Lombardia spinta dai nuovi ordini Il Sole 24 ORE La spinta Una madre guarda la figlia trasformarsi sotto i suoi occhi a soli dieci anni. Un romanzo di corpi, di muscoli, di fibre e membra ...

Niente di nuovo sul fronte occidentale Mario Arpino Il conflitto tra israeliani e palestinesi, indubbiamente "preoccupa". Ci mancherebbe, mille razzi lanciati in poche ore su città e villaggi preoccupano sicuramente i cittadini israeliani ...

