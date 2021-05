La scelta di non obbligare a vaccinarsi e l’incentivo (discutibile?) ai giovani (Di venerdì 14 maggio 2021) La “campagna di vaccinazione” da mezzo milione e poi un milione di dosi al giorno sta andando incontro a un ostacolo che era del tutto prevedibile. Le persone sono state lasciate libere di decidere se vaccinarsi o no. E un numero significativo di italiani ha deciso di non farlo. Alcuni perché decisamente no-vax. Altri per un principio di prudenza. I vaccini sono arrivati in tempi troppo rapidi e qualche rischio, in fondo, c’è sempre: meglio aspettare e vedere come va. Negli ultimi giorni è accaduto poi quanto ci si poteva illudere di evitare solo per un eccesso di ingenuità. Del vaccino prodotto da AstraZeneca gli italiani sanno (o sono stati indotti a ritenere, che per quel che qui ci interessa è cosa del tutto equivalente) che: a) garantisce un alto livello di sicurezza, ma potrebbe provocare, anche se solo in rarissimi casi, una forma di trombosi che non risulta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) La “campagna di vaccinazione” da mezzo milione e poi un milione di dosi al giorno sta andando incontro a un ostacolo che era del tutto prevedibile. Le persone sono state lasciate libere di decidere seo no. E un numero significativo di italiani ha deciso di non farlo. Alcuni perché decisamente no-vax. Altri per un principio di prudenza. I vaccini sono arrivati in tempi troppo rapidi e qualche rischio, in fondo, c’è sempre: meglio aspettare e vedere come va. Negli ultimi giorni è accaduto poi quanto ci si poteva illudere di evitare solo per un eccesso di ingenuità. Del vaccino prodotto da AstraZeneca gli italiani sanno (o sono stati indotti a ritenere, che per quel che qui ci interessa è cosa del tutto equivalente) che: a) garantisce un alto livello di sicurezza, ma potrebbe provocare, anche se solo in rarissimi casi, una forma di trombosi che non risulta ...

