Israele intensifica l’attacco su Gaza, ma le truppe non sono ancora entrate nella Striscia (Di venerdì 14 maggio 2021) L’esercito israeliano ha fatto sapere che le forze aeree e di terra sono coinvolte negli attacchi a Gaza ma, contrariamente a quanto detto in un primo momento, i soldati non sono entrati nella Striscia. Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha spiegato che «attualmente non ci sono truppe di terra all’interno della Striscia di Gaza», spiegando che c’era stato «un problema di comunicazione interno». La notte scorsa l’esercito israeliano, attraverso un suo portavoce, ha prima annunciato l’avvio delle operazioni di terra a Gaza e dopo un paio d’ore ha precisato che invece le truppe non erano mai entrate nella Striscia. «Le forze di difesa ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 maggio 2021) L’esercito israeliano ha fatto sapere che le forze aeree e di terracoinvolte negli attacchi ama, contrariamente a quanto detto in un primo momento, i soldati nonentrati. Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha spiegato che «attualmente non cidi terra all’interno delladi», spiegando che c’era stato «un problema di comunicazione interno». La notte scorsa l’esercito israeliano, attraverso un suo portavoce, ha prima annunciato l’avvio delle operazioni di terra ae dopo un paio d’ore ha precisato che invece lenon erano mai. «Le forze di difesa ...

