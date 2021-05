Internazionali BNL d’Italia 2021, Barty si ritira mentre stava vincendo: Gauff in semifinale (Di venerdì 14 maggio 2021) Beffa per Ashleigh Barty agli Internazionali BNL d’Italia 2021. La tennista australiana, numero uno al mondo Wta, mentre conduceva per 6-4 2-1 nel match dei quarti contro Cori Gauff, ha accusato un problema fisico e ha dovuto chiedere un MTO. Il fisioterapista, però, ha potuto fare ben poco ed è stato subito chiaro come fosse un problema muscolare alla coscia che non le consente di continuare. Nonostante stesse vincendo, dunque, la campionessa aussie deve ritirarsi e concedere strada libera all’americana, che ringrazia e vola in semifinale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Beffa per AshleighagliBNL. La tennista australiana, numero uno al mondo Wta,conduceva per 6-4 2-1 nel match dei quarti contro Cori, ha accusato un problema fisico e ha dovuto chiedere un MTO. Il fisioterapista, però, ha potuto fare ben poco ed è stato subito chiaro come fosse un problema muscolare alla coscia che non le consente di continuare. Nonostante stesse, dunque, la campionessa aussie deversi e concedere strada libera all’americana, che ringrazia e vola in. SportFace.

