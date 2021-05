I colori delle regioni, oggi (Di venerdì 14 maggio 2021) Zona gialla e zona arancione: i nuovi colori dopo il monitoraggio settimanale. Sicilia e Sardegna passano in giallo Leggi su corriere (Di venerdì 14 maggio 2021) Zona gialla e zona arancione: i nuovidopo il monitoraggio settimanale. Sicilia e Sardegna passano in giallo

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - you_trend : Come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre a oggi? Ripercorriamoli con que… - ladyonorato : I vertici di #confcommercio #Sicilia in sciopero della fame per chiedere l’eliminazione del #coprifuoco e la fine d… - Io_Francis : RT @Naranmike: Ognuno dipinge il quadro della propria vita con i colori delle proprie scelte. ???? Marcello Maini?? #VentagliDiParole https… - infoitinterno : Italia in giallo. I colori delle Regioni secondo la nuova ordinanza di Speranza -