Gattuso preferisce Ospina a Meret, il dato che ‘assolve’ l’allenatore (Di venerdì 14 maggio 2021) Gattuso è stato criticato per aver scelto Ospina e non Meret nei match importanti della stagione, ma c’è un dato che gli dà ragione. Il Napoli, martedì scorso, ha battuto l’Udinese 5-1, dando un messaggio molto forte alle proprie avversare nella rincorsa Champions. Gli azzurri sono al quarto posto con un punto di vantaggio sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021)è stato criticato per aver sceltoe nonnei match importanti della stagione, ma c’è unche gli dà ragione. Il Napoli, martedì scorso, ha battuto l’Udinese 5-1, dando un messaggio molto forte alle proprie avversare nella rincorsa Champions. Gli azzurri sono al quarto posto con un punto di vantaggio sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mirkocalemme : @ROI05841958 verissimo, ma infatti non metto in discussione Meret. Voglio dire che se Gattuso spesso gli preferisce… - mike__mania : @MatteoSorrenti Via Cirko Malemme Gattuso preferisce lui e non Ospina. Sisi. - sfesta69 : @ADeLaurentiis Presidente, devi provare a fare di tutto per confermare Gattuso, possibile che si preferisce iniziare da zero??? - Cryta75 : Ma veramente c'è qualcuno che preferisce #Italiano a #Gattuso???? #SpeziaNapoli #ForzaNapoliSempre -