Gatto si lancia dal quinto piano di un palazzo in fiamme e non si fa niente: il video è virale

Per sfuggire al rogo divampato nell'appartamento, un gatto si è affacciato alla finestra saltando nel vuoto e atterrando su un prato senza rimanere ferito. I vigili del fuoco hanno assistito alla scena. Si è letteralmente lanciato dal quinto piano di un edificio in fiamme ed è sopravvissuto.

